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'a 72 milyon dolarlık yeni sözleşme

Amerikan Basketbol Ligi () ekibi , all-star oyuncusu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 16:27
Bradley Beal'a 72 milyon dolarlık yeni sözleşme

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Wizards, 2012'den bu yana takımda forma giyen 26 yaşındaki Beal'ın sözleşmesini 72 milyon dolar karşılığında 2 yıl daha uzattı.

Mevcut kontratında 2 yılı daha bulunan Beal'ın yeni sözleşmesi 2021-2022 sezonunda başlayacak. Böylece Beal, toplamda 4 yıllık kontratı sayesinde 130 milyon dolara yakın maaş kazanacak.

ABD'li skorer oyuncu Beal, geçen yıl normal sezonda maç başına 25,6 sayı, 5,5 asist, 5 ribaunt ve 1,5 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.

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Bradley Beal'a 72 milyon dolarlık yeni sözleşme
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