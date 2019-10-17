CANLI | Fenerbahçe Beko - Baskonia

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı konuk edecek. 20.45'te başlayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Matej Boltauzer, Carmelo Paternico, Gytis Vilius hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

İlk iki haftayı galibiyetsiz kapatan Fenerbahçe Beko'da en skorer isim 20.5 sayı ortalamasıyla Fransız oyuncu Nando De Colo. Onu 9.5 sayı ortalamasıyla Derrick Williams takip ederken ABD'li yıldız 8.5 ribaund ortalamasıyla bu kategoride takımın en başarılı ismi konumunda.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya)

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya)

21.05 Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

21.30 Bayern Münih (Almanya) - ASVEL (Fransa)

21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

18 Ekim Cuma

21.30 Olympiakos (Yunanistan) - Zenit (Rusya)

22.00 Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)

22.00 Valencia (İspanya) - Anadolu Efes