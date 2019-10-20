Son gülen Galatasaray

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 68-67 mağlup etti. Çekişmeli geçen maçta son 17 saniyeye Websbter'ın basketi ile 68-67 önde giren sarı-kırmızılılar günün yıldızı Harrison'ın (5/7 üçlük isabeti ile 21 sayı) Davis Jr'a yaptığı savunma ile rakibine sayı izni vermedi ve ligdeki 3. galibiyetini aldı.
Ev sahibi ekipte Crawford'un 20 sayısı galibiyete yetmedi. Pınar Karşıyaka- Sigortam.net İTÜ'yü 105-67 yenerek 4'te 4 yaptı. Bursa'da oynanan maçta ise Tofaş, Türk Telekom'u 81-72 mağlupetti. Beşiktaş Sompo Sigorta, Teksüt Bandırma'yı 97-82'lik skorla geçti.