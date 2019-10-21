Kanarya farka uçtu

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 74-60 mağlup etti. İlk periyodu 13-7 önde kapatan sarı-lacivertliler ikinci periyotta Berkay ile Ali Muhammed'in üç sayılık basketleriyle
soyunma odasına 33-26 üstün gitti. F.Bahçe final periyoduna 58-41 önde girdiği maçtan 74-60 galip ayrıldı. Geçen sezon 13 Şubat'taki kupa maçında sakatlandıktan sonra ilk kez forma giyen Lauvergne 13 sayı, 5 ribaunt ve 1 asistle
F.Bahçe'nin en skorer ismi oldu. Diğer sonuçlar: OGM Orman-Bursaspor: 81-82, Darüşşafaka Tekfen- Gaziantep Basketbol: 76-58.
ZOR VE UZUN OLDU
Joffrey Lauvergne maçtan sonra, "Tekrar oynamaktan dolayı çok mutluyum. Uzun zaman oldu, kesinlikle çok da zor oldu. Ancak iyi döndüğüme de inanıyorum. Daha fazla oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.