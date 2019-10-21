Kanarya farka uçtu

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 74-60 mağlup etti. İlk periyodu 13-7 önde kapatansoyunma odasına 33-26 üstün gitti. F.Bahçe final periyoduna 58-41 önde girdiği maçtan 74-60 galip ayrıldı. Geçen sezon 13 Şubat'taki kupa maçında sakatlandıktan sonra ilk kez forma giyenF.Bahçe'nin en skorer ismi oldu. Diğer sonuçlar:Joffrey Lauvergne maçtan sonra, "Tekrar oynamaktan dolayı çok mutluyum. Uzun zaman oldu, kesinlikle çok da zor oldu. Ancak iyi döndüğüme de inanıyorum. Daha fazla oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.