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, ile yeni sözleşmeye imza attı!

Milli basketbolcumuz , formasını giydiği Amerikan Basketbol Ligi takımlarından ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Bir süredir yeni kontrat üzerinde görüşen Osman ve Cavaliers arasında sonunda anlaşma sağlandı. Cedi Osman’ın gelecek yaz kontratının sona ermesinin ardından devreye girecek yeni sözleşmeye göre yılda 7,7 milyon dolar kazanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 17:22
Cedi Osman, Cleveland Cavaliers ile yeni sözleşmeye imza attı!

Cleveland Cavaliers ve Cedi Osman'ın yeni kontrat üzerinde anlaşmaya varmasının ardından anlaşmanın mali detayları da belli oldu.

ESPN'de yer alan haberine göre; bir süredir yeni kontrat için görüşen Cleveland Cavaliers ile Cedi Osman sonunda 4 yıllık bir kontratta anlaşmaya vardı. Habere göre; iki taraf 4 yıl için 31 milyon dolara el sıkıştı.

Gelecek yaz kontratının bitmesiyle devreye girecek bu sözleşmeyle birlikte Cedi, yılda 7.7 milyon dolar kazanacak.

24 yaşındaki milli oyuncu, 2015 Dratında 31. sırada seçildikten sonra 2017'de NBA'in yolunu tuttu. Cavs'ta 3. sezonuna başlayan Cedi, geçen sezon 76 maçta 13.0 sayı, 4.7 ribaund ve 2.6 asist ortalama tutturmuştu.

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Cedi Osman, Cleveland Cavaliers ile yeni sözleşmeye imza attı!
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