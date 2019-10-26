Galatasaray – Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak maç, heyecanla bekleniyor. Galatasaray'ın sahasında, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maça iki takım da kazanmak için çıkacak. Ligde oynadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'nın ardından averajla 2. durumda. İşte dev maçın yayın saati ve kanalı ile ilgili merak edilenler.
Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsünün yöneteceği derbi müsabakası 27 Ekim Pazar günü saat 15:15'te başlayacak.
Maçı televizyondan takip etmek taraftarlar Galatasaray – Fenerbahçe maçı şifreli mi yayınlanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Maç yayını şifreli kanalda mı şeklindeki sorgular arama motorlarında yoğunluk kazanmış durumda. Heyecan dolu geçmesi beklenen müsabaka Tivibuspor 2 kanalından canlı yayınlanacak.
Galatasaray Doğa Sigorta, 4 haftası geride kalan ING Basketbol Süper Ligi'nde 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor. Ligde yaptığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe Beko ise averajla Pınar Karşıyaka'nın ardından 2. durumda bulunuyor.