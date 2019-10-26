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basketbol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Beko ile Doğa Sigorta, ING ’nin 5. haftasında karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin mücadelesine sahne olacak müsabaka, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Maç heyecanı artarken Galatasaray – Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak soruları araştırılıyor. Derbi maça dair merak edilenleri derledik…

Giriş Tarihi: 26.10.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 13:12
Galatasaray – Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak maç, heyecanla bekleniyor. Galatasaray'ın sahasında, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maça iki takım da kazanmak için çıkacak. Ligde oynadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'nın ardından averajla 2. durumda. İşte dev maçın yayın saati ve kanalı ile ilgili merak edilenler.

GALATASARAY - FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsünün yöneteceği derbi müsabakası 27 Ekim Pazar günü saat 15:15'te başlayacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı televizyondan takip etmek taraftarlar Galatasaray – Fenerbahçe maçı şifreli mi yayınlanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Maç yayını şifreli kanalda mı şeklindeki sorgular arama motorlarında yoğunluk kazanmış durumda. Heyecan dolu geçmesi beklenen müsabaka Tivibuspor 2 kanalından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM DA FORMDA

Galatasaray Doğa Sigorta, 4 haftası geride kalan ING Basketbol Süper Ligi'nde 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor. Ligde yaptığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe Beko ise averajla Pınar Karşıyaka'nın ardından 2. durumda bulunuyor.

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Galatasaray – Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
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