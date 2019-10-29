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: Reaksiyon göstermeye hiçbir zaman olmadığı kadar ihtiyacımız var

'nde yarın İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a konuk olacak Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü ile oyuncu Ahmet Düverioğlu, rakiplerini yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 29.10.2019 20:47
Zeljko Obradovic: Reaksiyon göstermeye hiçbir zaman olmadığı kadar ihtiyacımız var

Maç öncesi kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Obradovic, Tel Aviv'de rakiplerine karşı oynamanın kolay olmadığını belirterek, "Çok iyi bir atmosfere ve aynı zamanda iyi de bir takıma sahipler. Takım olarak içinde bulunduğumuz süreç düşünüldüğünde, reaksiyon göstermeye ve birlikte hareket etmeye hiçbir zaman olmadığı kadar ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli oyuncu Ahmet Düverioğlu ise THY Avrupa Ligi'nde istedikleri sonuçları alamadıklarını vurgulayarak, "Rakibimiz iyi bir ekip. Özellikle iç sahada, taraftarlarının da desteğiyle iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Her pozisyonda yetenekli isimlere sahipler. Tel Aviv'de kazanmak her zaman zor olmuştur. Ancak bizim takım olarak reaksiyon göstermeye ve daha iyi oynamaya ihtiyacımız var. Takım olarak gücümüze inanıyor ve çok daha fazlasını yapacağımızı biliyoruz. Oyun planımıza sadık kalarak, 40 dakika boyunca galibiyet için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Zeljko Obradovic: Reaksiyon göstermeye hiçbir zaman olmadığı kadar ihtiyacımız var
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