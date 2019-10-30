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Beko maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

’ndeki temsilcimiz Beko, İsrail temsilcisi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu oynanan mücadelede ezeli rakibi Galatasaray karşısında yenilgiye uğrayıp taraftarlarını üzen Fenerbahçe, İsrail deplasmanından galibiyetle ayrılarak taraftarlarının gönlünü almak istiyor. THY Avrupa Ligi’nde bu sezon başarısız bir grafik çizen Fenerbahçe, Maccavi Tel Aviv maçını galibiyetle sonlandırabilecek mi? Basketbolseverler heyecan içerisinde maçın oynanacağı saati beklerken – Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Maçın yayın saati ile birlikte Maccabi Tel Aviv – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak sorusunun yanıtına da haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:49
Maccabi Tel Aviv – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Bu sezon THY Avrupa Ligi'ne başarısız sonuçlarla başlayan ve şu ana kadar oynanan 4 maçta 3 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv karşısında galibiyet arıyor. Heyecan dolu geçmesi beklenen maç için geri sayım sürürken Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte maça dair merak edilen detaylar…

MACCABİ TEL AVİV FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak. 30 Ekim Çarşamba günü saat 22:05'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 4 haftada bir galibiyet elde ederken, 3 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts ve AX Armani Exchange Milan maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde etti.

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