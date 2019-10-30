Maccabi Tel Aviv – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Bu sezon THY Avrupa Ligi'ne başarısız sonuçlarla başlayan ve şu ana kadar oynanan 4 maçta 3 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv karşısında galibiyet arıyor. Heyecan dolu geçmesi beklenen maç için geri sayım sürürken Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte maça dair merak edilen detaylar…

MACCABİ TEL AVİV FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak. 30 Ekim Çarşamba günü saat 22:05'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 4 haftada bir galibiyet elde ederken, 3 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts ve AX Armani Exchange Milan maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde etti.