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Potanın yıldızı Efes

, Euroleague’de Kızılyıldız’ı 85-70 yendi. Efes bu kulvarda üst üste 4. maçını kazanırken, Micic 26 sayıyla galibiyette başrol oynadı

Giriş Tarihi: 30.10.2019
Potanın yıldızı Efes

THY Euroleague'de sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı ağırlayan lacivert-beyazlılar, mücadeleyi 85-70 kazandı. Maça iyi başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 21-9 önde tamamladı ve devreye de 38-26 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte Sırbistan ekibi iyi oyunuyla öne geçti ama Efes skoru 56-51'e getirdi. Finalde ise Anadolu Efes gövde gösterisi yaptı ve mücadeleden 85-70 galip ayrıldı. Maçın en skoreri 26 sayıyla Micic oldu. Sırp basketbolcu kariyer rekorunu da kırdı. Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan Efes, sonrasında oynadığı 4 maçtan ise zaferle ayrıldı.

Anadolu Efesli basketbolcular galibiyetin ardından Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar.

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Potanın yıldızı Efes
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