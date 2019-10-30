Potanın yıldızı Efes

THY Euroleague'de sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı ağırlayan lacivert-beyazlılar, mücadeleyi 85-70 kazandı. Maça iyi başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 21-9 önde tamamladı ve devreye de 38-26 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte Sırbistan ekibi iyi oyunuyla öne geçti ama Efes skoru 56-51'e getirdi. Finalde ise Anadolu Efes gövde gösterisi yaptı ve mücadeleden 85-70 galip ayrıldı. Maçın en skoreri 26 sayıyla Micic oldu. Sırp basketbolcu kariyer rekorunu da kırdı. Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan Efes, sonrasında oynadığı 4 maçtan ise zaferle ayrıldı.

Anadolu Efesli basketbolcular galibiyetin ardından Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar.