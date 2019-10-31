Büyük ortaklık

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde gösterdiği performans ve yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile ligin en dikkat çeken takımlarından biri olan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nde yeni sezonda Avrupa heyecanı yaşanıyor. FIBA Eurocup D Grubu'nda ilk maçına geçen hafta çıkan Bahçeşehir Koleji;Kırmızı-lacivertli ekibin takım kaptanı Can Altıntığ maçla ilgili "Avrupa'daki ilk maçımızdan galibiyetle dönmek şampiyonadaki motivasyonumuz için çok önemliydi.Avrupa'ya galibiyetle başlamak bu sebeple bizim için çok değerliydi" derken, Bahçeşehir Koleji'nin yeni sosyal sorumluluk projelerini de açıkladı.Altıntığ, "Aslında takım için galibiyetler kadar önemli önceliklerimiz var. Bunlar da saha içinde ve saha dışında yürüttüğümüz farkındalık projeleri. Bu yıl Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü Sürdürebilir Kalkınma Amaçlarına kulüp olarak destek olup üstümüze düşeni yapacağız. Dünyayı dönüştüren 17 amaçtan 11.'si olanna dikkat çekerek yaşadığımız şehri bekleyen büyük İstanbul Depremi için farkındalık yaratmaya çalışacağız. Bizleri büyük bir heyecanla izlemeye gelen minik taraftarlarımıza depremden korkmamalarını, nasıl korunabileceklerini anlatmaya çalışacağız. Sezon içinde de birçok etkinliğimizi, ziyaretimizi buna göre planladık.Yürüteceğimiz bu önemli projeyle birlikte Birleşmiş Milletlerin partneri olarak hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Basketbol Süper Ligi'nde örnek bir takım olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.Takımın önemli oyuncularından JaJuan Johnson da, "Bahçeşehir Koleji ile görüşmelere başladığımda kulübün yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri de dikkatimi çekmişti.Bu yıl itibariyle kulüp olarak Birleşmiş Miletler'in belirlediğitan farkındalık yaratmaya çalıştığımız, depreme hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekmek. Tofaş mücadelesinde de açtığımız pankartla bunu ifade etmeye çalıştık.ifadesini kullandı.Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Genel Menajeri Alpaslan Aydın da konuyla ilgili şunları söyledi. "Bildiğiniz üzere Onursal Başkanımız Sayın Enver Yücel Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı. UNITAR'a bağlı CIFAL merkezlerinden İstanbul ayağı Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth katılımıyla yaz aylarında Bahçeşehir Üniversitesi'nde açıldı.Onursal Başkanımız Sayın Enver Yücel'in önderliğinde yürüttüğümüz