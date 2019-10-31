Büyük ortaklık

Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde gösterdiği performans ve yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile ligin en dikkat çeken takımlarından biri olan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nde yeni sezonda Avrupa heyecanı yaşanıyor. FIBA Eurocup D Grubu'nda ilk maçına geçen hafta çıkan Bahçeşehir Koleji; İsviçre'nin Fribourg Olympic Basket takımını deplasmanda 76-60 mağlup etti.
Kırmızı-lacivertli ekibin takım kaptanı Can Altıntığ maçla ilgili "Avrupa'daki ilk maçımızdan galibiyetle dönmek şampiyonadaki motivasyonumuz için çok önemliydi. Basketbol Süper Ligi'nde şu ana kadar istediğimiz tabloyu çizemedik.
Avrupa'ya galibiyetle başlamak bu sebeple bizim için çok değerliydi" derken, Bahçeşehir Koleji'nin yeni sosyal sorumluluk projelerini de açıkladı.
ALTINTIĞ: FARKINDALIK SAĞLAYACAĞIZ
Altıntığ, "Aslında takım için galibiyetler kadar önemli önceliklerimiz var. Bunlar da saha içinde ve saha dışında yürüttüğümüz farkındalık projeleri. Bu yıl Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü Sürdürebilir Kalkınma Amaçlarına kulüp olarak destek olup üstümüze düşeni yapacağız. Dünyayı dönüştüren 17 amaçtan 11.'si olan "Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları"
na dikkat çekerek yaşadığımız şehri bekleyen büyük İstanbul Depremi için farkındalık yaratmaya çalışacağız. Bizleri büyük bir heyecanla izlemeye gelen minik taraftarlarımıza depremden korkmamalarını, nasıl korunabileceklerini anlatmaya çalışacağız. Sezon içinde de birçok etkinliğimizi, ziyaretimizi buna göre planladık. Ben de deprem yaşamış bir çocuk olarak yaratacağımız bu farkındalıkla depreme her an hazırlıklı olmanın önemini anlatmanın değerli olduğunu düşünüyorum.
Yürüteceğimiz bu önemli projeyle birlikte Birleşmiş Milletlerin partneri olarak hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Basketbol Süper Ligi'nde örnek bir takım olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
JOHNSON: DEPREME HAZIRLIKLI OLMAK ŞART!
Takımın önemli oyuncularından JaJuan Johnson da, "Bahçeşehir Koleji ile görüşmelere başladığımda kulübün yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri de dikkatimi çekmişti. Bizim için her maçımızda galibiyet kadar önemli olan bir şey daha vardı; o da taraftarlarımıza yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarını en doğru şekilde aktarabilmek.
Bu yıl itibariyle kulüp olarak Birleşmiş Miletler'in belirlediği "Dünyayı Dönüştüren 17 Amaç"
tan farkındalık yaratmaya çalıştığımız, depreme hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekmek. Tofaş mücadelesinde de açtığımız pankartla bunu ifade etmeye çalıştık. Depreme hazırlıklı olmak şart"
ifadesini kullandı.
AVRUPA'DA ÖRNEK OLACAĞIZ!
Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Genel Menajeri Alpaslan Aydın da konuyla ilgili şunları söyledi. "Bildiğiniz üzere Onursal Başkanımız Sayın Enver Yücel Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı. UNITAR'a bağlı CIFAL merkezlerinden İstanbul ayağı Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth katılımıyla yaz aylarında Bahçeşehir Üniversitesi'nde açıldı. Kendileri ile yaptığımız görüşmeler üzerine kulüp olarak destek olmak, partnerleri olmak istedik.
Onursal Başkanımız Sayın Enver Yücel'in önderliğinde yürüttüğümüz depreme yönelik farkındalık projesiyle birlikte Avrupa'da da örnek olacağımıza inanıyorum."