CANLI | Panathinaikos - Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 5. maçında Panathinaikos'a konuk oluyor. TSİ 22.00'de başlayacak ve OAKA'da oynanacak karşılaşmayı Sreten Radovic, Damir Javor, Mehdi Difallah hakem üçlüsü yönetecek. Müsabak beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

Sezona Barcelona yenilgisiyle başlayan Anadolu Efes takip eden 4 maçından da galibiyetle ayrıldı. Yunan ekibi ise bu sezon oynadığı 5 maçın 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak İspanyol ekibi Real Madrid'i 85-70 yenen lacivert beyazlılarda 18.0 sayı, 7.8 asist ortalamalarıyla harika bir sezon geçiren Sırp gard Vasilije Micic takımın en skorer ismi olarak dikkat çekiyor.

ABD'li gard Shane Larkin 15.3 sayı ortalamasıyla oynarken Bryant Dunston 12.4 sayı, 6.6 ribaund ortalamalarıyla kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor.

Panathinaikos'ta 15.2 sayı ortalaması tutturan Jimmer Fredette takımın en skorer ismi konumunda. Nick Calathes geride kalan 5 maçta 15.0 sayı ve 9.0 asist ortalamalarıyla oynadı. Yunan oyun kurucu, asist krallığında Micic'in önünde zirvede yer alıyor.

İki takım, tarihinde 24. kez THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Yunan ekibi bu maçların 15'ini kazanırken iki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünde de kazanan Panathinaikos oldu.

Anadolu Efes'te Fransız forvet Adrien Moermann sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor.