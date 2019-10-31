Göksenin Köksal: Taraftarla kazandık

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Doğa Sigorta, pota derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu farklı yenerken, maç öncesi'adiyen Kaptan Göksenin Köksal galibiyeti de şu sözlerle anlattı:"De Colo çok kaliteli bir oyuncu ama ondan daha iyilerine karşı oynamıştım. Derbide de çekincem yoktu.Zaten görevim onu düzen dışına çıkarıp bireyselliğe zorlamaktı. Planımız tuttu, De Colo 16 sayı atmasına rağmen biz 19 farkla kazandık.""Gerçekçi olalım; iddialı bir Euroleague takımı kadar derin kadromuz yok. Bu açığı taraftarımızın enerjisi ile kapatacağız. Hedeflerimiz ligde final, Eurocup'ta önce çeyrek final, sonrasında gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Burada taraftarımıza çok iş düşüyor. Eğer