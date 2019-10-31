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Haftanın 'si 'ten Micic

forması giyen , THY 'nde 5. haftanın en değerli oyuncusu oldu.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 31.10.2019 15:44
Haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Micic

Anadolu Efes forması giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes'in sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 85-70 yendiği maçta 29 verimlilik puanıyla oynayan Micic, 5. haftanın MVP unvanına layık görüldü.

Bu sezon ikinci kez MVP seçilen Sırp oyun kurucu, mücadeleyi 26 sayı, 5 asist, 2 ribaunt, 2 top çalmayla tamamlayarak takımının galibiyetinde ön plana çıktı.

Micic, üç sayı çizgisinin gerisinden 6'da 4, iki sayılık atışlarda 8'de 5 ve serbest atışlarda 4'te 4 isabetle oynadı.

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Haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Micic
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