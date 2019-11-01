CANLI | Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kauans

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 6. maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. 20.45'te başlayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Robert Lottermose, Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Maçtan notlar

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 5 haftada bir galibiyet elde ederken, 4 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde etti.

Avrupa'da 515. randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 515. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 514 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 218 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 312 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 127 kez mağlup oldu.

Obradovic'ten taraftara destek çağrısı

Maç öncesinde kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Sırp başantrenör Zeljko Obradovic, taraftarların desteğini beklediğini belirterek, "Şu anda daha önce hiç yaşamadığımız bir dönemi yaşıyoruz ve çok kötü bir basketbol oynuyoruz. Bir şekilde enerji kazanmalı ve reaksiyon göstermenin bir yolunu bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde her takıma karşı en iyi şekilde oynayabilecek kaliteye sahip olduklarının bilincine varmaları gerektiğini kaydeden Obradovic, "Şimdi evimize dönüyoruz ve bu bizim için harika bir fırsat. Elbette taraftarlarımızın gelip bize destek olmalarını bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ligi'nde her takıma karşı en iyi şekilde oynayabilecek kaliteye sahip olduklarının bilincine varmaları gerektiğini kaydeden Obradovic, "Şimdi evimize dönüyoruz ve bu bizim için harika bir fırsat. Elbette taraftarlarımızın gelip bize destek olmalarını bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.