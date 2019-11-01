NBA boks ringi

BUGÜN NELER OLDU

Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın takımı Philedelphia 76ers'in Minnesota Timberwolves'i 117-95 yendiğiÜçüncü çeyrekte pozisyon alma mücadelesinin bir anda sertleşmesi ile iki oyuncu birbirine girdi. Yerlerde yuvarlanan iki devi ayırmak için diğer oyuncular da büyük çaba sarfetti. Kavganın sona ermesinden sonra iki oyuncu da diskalifiye edilirken, Towns'ın annesi Embiid'e tacizde bulundu.