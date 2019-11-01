NBA boks ringi

Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın takımı Philedelphia 76ers'in Minnesota Timberwolves'i 117-95 yendiği maça K.A. Towns ile Joel Embiid'in kavgası damga vurdu.
Üçüncü çeyrekte pozisyon alma mücadelesinin bir anda sertleşmesi ile iki oyuncu birbirine girdi. Yerlerde yuvarlanan iki devi ayırmak için diğer oyuncular da büyük çaba sarfetti. Kavganın sona ermesinden sonra iki oyuncu da diskalifiye edilirken, Towns'ın annesi Embiid'e tacizde bulundu. Towns ile Embiid arasındaki kavga sosyal medyada da sürdü ve iki oyuncu da birbirlerine hakaretler savurdu.