Yok böyle maç

BUGÜN NELER OLDU

NBA'de Houston Rockets'in Washington Wizards'ı deplasmanda 158-159 yendiği maçta basketbolseverler tarihi bir performansa tanık oldu.bitime 2.4 saniye kala attığı serbest atıştan bulduğu tek isabetle de galibiyeti getiren isim oldu. Bitime 8.1 saniye kala 158-158'lik eşitliği getiren Bradley Beal, 46 sayı ile oynadı ama bu Wizards'ın galibiyetine yetmedi.NBA'de normal sürede en çok sayı atılan maç 2 Kasım 1990'da Warriors'ın Denver'ı 162-158 yendiği, toplam 320 sayı üretilen karşılaşmaydı.