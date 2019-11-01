Yok böyle maç

NBA'de Houston Rockets'in Washington Wizards'ı deplasmanda 158-159 yendiği maçta basketbolseverler tarihi bir performansa tanık oldu. Houston'ın yıldızı James Harden maçı 59 sayı ile tamamlarken,
bitime 2.4 saniye kala attığı serbest atıştan bulduğu tek isabetle de galibiyeti getiren isim oldu. Bitime 8.1 saniye kala 158-158'lik eşitliği getiren Bradley Beal, 46 sayı ile oynadı ama bu Wizards'ın galibiyetine yetmedi. Maçta kaydedilen 317 sayı da rekorun yanından geçti.
NBA'de normal sürede en çok sayı atılan maç 2 Kasım 1990'da Warriors'ın Denver'ı 162-158 yendiği, toplam 320 sayı üretilen karşılaşmaydı.