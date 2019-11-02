Evinde de uçamadı

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a kendi sahasında 79-76 mağlup oldu. İki ekibin de karşılıklı sayılarıylaİkinci çeyrekte üstünlüğü alan Kanarya,3. periyotta sarı-lacivertliler pota altında rakibini durdurmakta zorlansa da De Colo'nun performansıylaSon çeyrekte ise top kayıplarıyla dağılan Fenerbahçe karşısındaFenerbahçe Beko bu sonuçla bu kulvardaki 6. maçında beşinci,Nando De Colo 29 sayıyla maçın en skoreri oldu.