Evinde de uçamadı

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a kendi sahasında 79-76 mağlup oldu. İki ekibin de karşılıklı sayılarıyla ilk periyot 17-17 tamamlandı.
İkinci çeyrekte üstünlüğü alan Kanarya, soyunma odasına 40-33 önde girdi.
3. periyotta sarı-lacivertliler pota altında rakibini durdurmakta zorlansa da De Colo'nun performansıyla final periyoduna 59-52 önde gitti.
Son çeyrekte ise top kayıplarıyla dağılan Fenerbahçe karşısında Zalgiris, hızlı hücumlarla sonuca gitti ve maçı 76-79 kazandı.
Fenerbahçe Beko bu sonuçla bu kulvardaki 6. maçında beşinci, sahasındaki ikinci maçında ise ilk mağlubiyetini aldı.
Nando De Colo 29 sayıyla maçın en skoreri oldu.