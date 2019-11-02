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Evinde de uçamadı

Fenerbahçe Beko, ’nde Zalgiris’e de boyun eğdi. 6. maçında beşinci mağlubiyetini alan Kanarya, kendi sahasında da gülemedi

Giriş Tarihi: 2.11.2019
Evinde de uçamadı
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a kendi sahasında 79-76 mağlup oldu. İki ekibin de karşılıklı sayılarıyla ilk periyot 17-17 tamamlandı. İkinci çeyrekte üstünlüğü alan Kanarya, soyunma odasına 40-33 önde girdi. 3. periyotta sarı-lacivertliler pota altında rakibini durdurmakta zorlansa da De Colo'nun performansıyla final periyoduna 59-52 önde gitti. Son çeyrekte ise top kayıplarıyla dağılan Fenerbahçe karşısında Zalgiris, hızlı hücumlarla sonuca gitti ve maçı 76-79 kazandı. Fenerbahçe Beko bu sonuçla bu kulvardaki 6. maçında beşinci, sahasındaki ikinci maçında ise ilk mağlubiyetini aldı. Nando De Colo 29 sayıyla maçın en skoreri oldu.
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Evinde de uçamadı
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