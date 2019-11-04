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'ten 'ya destek

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forması giyen 'nun eski oyuncularından , sarı-lacivertli takıma destek mesajı gönderdi.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 4.11.2019 12:42
Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko'ya destek

Sırp skorer Bogdanovic, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, takımın performansından dolayı endişeli olduğunuzu biliyorum ama sezonun bitmesine daha çok var. Onlara sevgimizi gösterip destek olalım. Bu zor başlangıcın ardından sezonu harika bir şekilde bitireceklerine eminim." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar oynanan basketbolla beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe Beko, son 5 yıldır Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 6 maçta bir galibiyet alabildi.

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Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko'ya destek
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