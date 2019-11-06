Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde "dalya" hedefiyle sahada

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde 100. galibiyeti için yarın parkeye çıkacak.

Lacivert-beyazlıların Yunanistan'da Olympiakos'la oynayacağı maçta Ergin Ataman, 2001-2002 sezonundan itibaren düzenlenen THY Avrupa Ligi'nde 100. galibiyetini arayacak.

Bu organizasyonda 12. sezonunu geçiren Ergin Ataman, 5 farklı takımın başında 230 maça çıktı. Anadolu Efes, Ülker, Galatasaray, İtalyan temsilcileri Climamio Bologna ve Montepaschi Siena'nın başında toplam 99 galibiyet elde eden Ataman, 131 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ataman, yarın lacivert-beyazlıların Olympiakos'u deplasmanda mağlup etmesi durumunda "dalya" diyecek ve kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.

İLK GALİBİYET MONTEPASCHİ SİENA'YLA

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini İtalya'da çalıştırdığı Montepaschi Siena takımıyla elde etti.

İtalyan temsilcisiyle önemli başarılara imza atan Ataman, Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonundaki ilk galibiyetini 10 Ekim 2002'de Litvanya takımı Zalgiris karşısında 81-74'lük skorla aldı.

ANADOLU EFES'LE 41 GALİBİYET

Ergin Ataman, şu anki takımı Anadolu Efes'le THY Avrupa Ligi'nde 41 kez sahadan mutlu ayrıldı.

Geride kalan sezon önemli bir performansla takımını THY Avrupa Ligi'nde final oynatan Ataman, lacivert-beyazlılarla bu ligde 86 karşılaşmaya çıktı.

MAÇLAR

Ergin Ataman'ın THY Avrupa Ligi'nde takımlarıyla çıktığı maçlarda aldığı galibiyet sayıları şöyle:

Sezon Takım Galibiyet Mağlubiyet 2002-2003 Montepaschi Siena 11 11 2003-2004 Ülker 6 7 2005-2006 Ülker 6 13 2006-2007 Climamio Bologna 5 4 2008-2009 Efes Pilsen 4 6 2009-2010 Efes Pilsen 6 10 2013-2014 Galatasaray 13 14 2014-2015 Galatasaray 6 18 2016-2017 Galatasaray 11 19 2017-2018 Anadolu Efes 4 14 2018-2019 Anadolu Efes 23 13 2019-2020 Anadolu Efes 4 2 TOPLAM - 99 131