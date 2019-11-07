Haydi Anadolu Efes! THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden olan Anadolu Efes, 7. hafta karşılaşmasında deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla Euroleague finaline kadar çıkan ve kupayı son anda kaybeden mavi beyazlılar, Barış ve Dostluk Spor Salonu'ndan bir kayıp yaşamayarak ayrılmak istiyor. Avrupa arenasındaki 665. sınavını verecek olan temsilcimizde hedef, mutlak galibiyet olarak belirlendi.

Turkish Airlines Euroleague'in altıncı haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına deplasmanda 70-86 mağlup olmuş, Olympiakos ise İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına evinde 90-65 yenilmişti. Altıncı haftanın ardından Anadolu Efes dört galibiyet ve iki mağlubiyet ile altıncı, Olympiakos ise iki galibiyet ve dört mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor. Hal böyle olunca, zorlu geçmesi beklenen karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverler de 'Olympiakos Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusuna yanıt arıyor.

OLYMPIAKOS ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

AVRUPA'DA 665. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki 665. sınavını Yunanistan deplasmanında verecek.



Avrupa'da bugüne dek oynadığı 664 maçta 368 galibiyet, 296 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Euroleague'de ise 417. karşılaşmaya çıkacak. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda Anadolu Efes, 416 maçta 211 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.



Lacivert-beyazlılar, Olympiakos'la ise Avrupa kupalarında 42 kez karşılaştı. Geride kalan 42 maçta Anadolu Efes 18 galibiyet alırken, Yunan temsilcisi sahadan 24 kez mutlu ayrıldı.



İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları ise ev sahibi takımlar kazanmıştı.