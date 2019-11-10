Bahçeşehir, lideri eli boş gönderdi

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ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk 6 hafta galibiyet alamayan Bahçeşehir Koleji, namağlup lider Pınar Karşıyaka'yı 72-70 yenerek sürpriz yaptı. Karşıyaka'nın iyi başlayıp ilk çeyreği 19-13 önde kapattığı maçın ikinci periyodunda hücum ribauntları ile etkili olan Bahçeşehir Koleji devre sonunda skoru eşitledi: 39-39 Üçüncü çeyrekte Hardy'nin basketleriyle üstünlüğü ele alan ev sahibi, final periyoduna 59-56 üstün girdi.Son 30 saniyeye 70-66 önde giren Bahçeşehir'i İzmir ekibi yakalasa da bitime 2 saniye kala Golden'in basketi ile 72- 70 kazanan, ev sahibi ekip oldu.