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: , Almanya deplasmanında kazandı

, B Grubu 5. maçında deplasmanda Alman ekibi RASTA'yı 81-73 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 13.11.2019 00:22
FIBA Şampiyonlar Ligi: Teksüt Bandırma, Almanya deplasmanında kazandı

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırma, Almanya temsilcisi RASTA'yı deplasmanda 81-73 mağlup etti.

Almanya'nın Vechta kentindeki RASTA Dome Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Teksüt Bandırma, ilk çeyreğini 18-13 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 39-37 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda aradaki skor farkını açan Teksüt Bandırma, üçüncü periyotu 60-51 galip durumda geçip, müsabakayı 81-73 kazandı.

Teksüt Bandırma adına 20 sayı üreten Tyler Kalinoski, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonuçla Teksüt Bandırma, B Grubu'nda ikinci galibiyetine ulaşırken, RASTA ise ikinci mağlubiyetini aldı.

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FIBA Şampiyonlar Ligi: Teksüt Bandırma, Almanya deplasmanında kazandı
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