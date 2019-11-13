Eski günlere dönelim

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda oynayacakları Sırbistan ve Litvanya maçları öncesinde medya günü düzenledi.ile karşılaşacak Milli Takım'ın Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, tekrar eski günlerine dönmek istediklerini söyledi. Yıldızoğlu, "Ligimizde en formda 15 oyuncuyu seçtik.Tekrar eski günlerimize dönmek istiyoruz, biliyorsunuz jenerasyon geçişi var. Bu süreç bizim için sancılı geçiyor.sancılı bir dönem geçiyor ama çok çalışarak, fedakârlık yaparak, iyi oynayarak şampiyonaya geçmek istiyoruz" diye konuştu.KAPTAN Işıl Alben, "Sırbistan gibi güçlü bir ekip ile kendi evlerinde oynayacağız. Zaten ekol olmuş, çok güçlü bir takım. Tüm konsantrasyonumuz Sırbistan maçında, çalışmalarımızı da bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.MİLLİLERİN oyun kurucusu Merve Aydın, "Takımdaki hava çok iyi, herkes istekli. Konsantre olup, sahaya isteğimizi ve enerjimizi yansıtıp, gruptan 1'inci olarak çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için de gereğini yapacağız" dediBAŞANTRENÖR Yıldızoğlu, "Türk Milli Takımı'nın şimdiye kadar oynadığımız tüm şehirlerde Türk seyircisi arkasında oldu. Özellikle Litvanya maçında seyirci desteğine çok ihtiyacımız var. İnşallah bizi yalnız bırakmazlar" ifadelerini kullandı