Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Türkiye, Sırbistan'a mağlup

Türkiye, Sırbistan'a mağlup

E Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Sırbistan'a 59-56 yenildi.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 14.11.2019 21:17 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 21:33
Türkiye, Sırbistan'a mağlup

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan'a 59-56 mağlup oldu.

Salon: Ranko Zeravica

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Alexey Davydov (Rusya), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Sırbistan: Brooks 4, Crvendakic 14, Dabovic 16, Nevana Jovanovic, Milic 17, Bojovic 1, Butulija 3, Cado, Tina Jovanovic 4, Skoric

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 5, Tuğçe Canıtez 7, Ayşegül Günay Aladağ, Quanitra Hollingsworth 17, Cansu Köksal 8, Tilbe Şenyürek 5, Merve Aydın 2, Gizem Yavuz 6, Pelin Derya Bilgiç 6, Melis Gülcan, Kübra Erat

1. Periyot: 13-15

Devre: 27-25

3. Periyot: 44-39

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye, Sırbistan'a mağlup
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN