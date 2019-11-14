EURO 2021 için ilk rakibimiz Sırbistan

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Fransa ve İspanya'nın ortak düzenleyeceğiilk maçında bugün deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler dün maç için bu ülkeye giderken, grup maçlarına galibiyetle başlamak istediklerini belirttiler. Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanacak mücadele,başlayacak ve TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak. Türkiye, gruptaki ikinci maçında pazar günükarşılaşacak.