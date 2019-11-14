EURO 2021 için ilk rakibimiz Sırbistan

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Fransa ve İspanya'nın ortak düzenleyeceği FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu
ilk maçında bugün deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler dün maç için bu ülkeye giderken, grup maçlarına galibiyetle başlamak istediklerini belirttiler. Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da
başlayacak ve TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak. Türkiye, gruptaki ikinci maçında pazar günü Mersin'de saat 17.30'da Litvanya ile
karşılaşacak.