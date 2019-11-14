Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > EURO 2021 için ilk rakibimiz Sırbistan

EURO 2021 için ilk rakibimiz

Potanın Perileri, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde gruptaki ilk maçında bugün ile deplasmanda mücadele edecek

Giriş Tarihi: 14.11.2019
EURO 2021 için ilk rakibimiz Sırbistan
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Fransa ve İspanya'nın ortak düzenleyeceği FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler dün maç için bu ülkeye giderken, grup maçlarına galibiyetle başlamak istediklerini belirttiler. Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak. Türkiye, gruptaki ikinci maçında pazar günü Mersin'de saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
EURO 2021 için ilk rakibimiz Sırbistan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN