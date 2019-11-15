CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ne zaman, saat kaçta oynanacak?

THY Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova karşısında galip gelerek bu gidişata bir son vermek istiyor. Bu sezon deplasmanda çıktığı Real Madrid, Kızılyıldız, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX karşılaşmalarından mağlubiyet ile ayrılan Fenerbahçe Beko'da CSKA maçı öncesi parola galibiyet. Tarafların heyecan içerisinde takip edeceği maç öncesi CSKA Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte maçın yayın kanalı, oynanacağı saat ve maça ilişkin satır başları..

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

CSKA Spor Salonu'nda 15 Kasım Cuma (bugün) akşamı oynanacak mücadele, saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

Maç saati: 20:00

Yayınlanacağı kanal: beIN Sports 3

AVRUPA'DA 517. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 517. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 516 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 314 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.