Anadolu Efes: 81 - Türk Telekom: 71 | Maç sonucu

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Pleiss ile pota altını etkili kullanan Anadolu Efes, 3 sayı çizgisinin gerisinden ise 4 isabet buldu. Lacivert-beyazlı takım, Wiltjer ile dış atışlardan skor üreten Türk Telekom karşısında ilk periyodu 25-24 üstün kapattı.

İkinci periyodun başında iki ekip de sayı bulmakta zorlandı. Takımların hızlı hücumlardan skor ürettiği ve üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği kalan bölümde Anadolu Efes'in Micic ve Sertaç Şanlı ile kaydettiği basketlere Türk Telekom, Hunter, Fall, Enes Berkay Taşkıran ve Akif Egemen Güven ile yanıt verdi. Karşılaşmanın ilk çeyreği 41-41 berabere tamamlandı.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Türk Telekom, Muhammed Baygül ile boyalı alandan, Anadolu Efes ise Anderson ile 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üretti. Lacivert-beyazlı takım, 25. dakikayı 49-47 önde geçti. Türk Telekom, hücumda ritmini kaybeden Anadolu Efes karşısında Şafak Edge'nin 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 28. dakikada 4 sayılık fark yakaladı: 50-54. Ardından 10-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, bitime 28 saniye kala skoru 60-54'e getirdi. Konuk takım, kalan bölümde Muhammed Baygül ile serbest atış çizgisinden sayı buldu ve final periyoduna Anadolu Efes'in 60-56 üstünlüğüyle gidildi.

Son periyoda hücumda oldukça iyi başlayan Anadolu Efes, Pleiss'in kaydettiği sayılarla 35. dakikada farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 71-61. Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, sahadan 81-71 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Anadolu Efes: Larkin 9, Buğrahan Tuncer 3, Peters 12, Anderson 13, Pleiss 13, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 4, Tolga Geçim 5, Micic 10, Sertaç Şanlı 12, Mustafa Kurtuldum, Ömer Can İlyasoğlu

Türk Telekom: Şafak Edge 7, Muhammed Baygül 12, Hunter 12, Wiltjer 11, Fall 9, Johnson 8, Polat Kaya, Metin Türen, Akif Egemen Güven 2, Enes Berkay Taşkıran 10

1. Periyot: 25-24

Devre: 41-41

3. Periyot: 60-56