Mucize yarıda kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Lig ve Avrupa'da 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Bahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü, OGM Ormanspor deplasmanında 108-93 kaybetti. İlk yarıda 46-21 geriye düşen Bahçeşehir, Trae Golden'in gayreti ile devre sonunda farkı 13'e çekti: (52- 39).Ormanspor tekrar kontrolu ele aldı ve maç 108-93 kazandı.INGBasketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 84-55 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı. Cimbom ise 3. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı. Karşıyaka'da Yunus Emre Sonsırma 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, M'Baye de 15 sayıyla ona eşlik etti. Diger sonuçlar: Anadolu Efes-Türk Telekom: 81-71, Teksüt Bandırma-Gaziantep Basketbol: 99-72.