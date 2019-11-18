Fenerbahçe nefes aldı

BUGÜN NELER OLDU

Kötü bir dönemden geçen Fenerbaçe BEKO, TOFAŞ deplasmanında 12 üçlük isabeti veSon periyoda 68-46 önde giren sarı-lacivertliler rakibinin farkı 5 sayıya kadar (75-80) düşürmesine engel olamasa da Sloukas'ın kritik serbest atışları ile rahat bir nefes aldı ve maçtan 82-76 galip ayrıldı.Fenerbahçe BEKO'da Melih Mahmutoğlu; 29 sayı (5/9 üçlük) ve 3 asist, Ahmet Düverioğlu; 15 sayı, 9 ribaunt ile 4 asislik performans sergiledi.