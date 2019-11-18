Siftah Litvanya’dan

2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takımımız, Mersin'de ağırladığı Litvanya'yı 74-51 yenerek E Grubu'nda ilk galibiyetine ulaştı.
Gruptaki ilk maçında Sırbistan'a deplasmanda 59-56 kaybeden milliler, Litvanya karşısında maçı baştan sona üstün götürürken, devreyi de 38-31 önde tamamladı. Hollingsworth 14, Ayşenur ve Tuğçe de 11'er sayıyla skoru sürüklediler.
Litvanya'da ise Laura Juskaite 13 sayı, 5 ribaunt, Gintare Petronyte ise 10 sayı, 4 ribaunt, 1 asist üretti.
TBF CEO'su Ömer Onan, Litvanya maçı öncesi A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Birsel Vardarlı Demirmen'e, milli takım forması hediye ederken, bir de plaket verdi.
PERİLERE BÜYÜK DESTEK
Mersinli basketbolseverler, Litvanya karşısında Milli Takımımızı yalnız bırakmadı. Servet Tazegül Spor Salonu'nda 4 bin 500 seyirci maçı takip etti ve galibiyeti oyuncularla birlikte kutladı.