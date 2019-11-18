Siftah Litvanya’dan

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2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takımımız, Mersin'de ağırladığı Litvanya'yı 74-51 yenerekGruptaki ilk maçında Sırbistan'a deplasmanda 59-56 kaybeden milliler, Litvanya karşısında maçı baştan sona üstün götürürken, devreyi de 38-31 önde tamamladı.Litvanya'da ise Laura Juskaite 13 sayı, 5 ribaunt, Gintare Petronyte ise 10 sayı, 4 ribaunt, 1 asist üretti.TBF CEO'su Ömer Onan, Litvanya maçı öncesi A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Birsel Vardarlı Demirmen'e, milli takım forması hediye ederken, bir de plaket verdi.Mersinli basketbolseverler, Litvanya karşısında Milli Takımımızı yalnız bırakmadı. Servet Tazegül Spor Salonu'nda 4 bin 500 seyirci maçı takip etti ve galibiyeti oyuncularla birlikte kutladı.