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'da D.J. Kennedy, Donar maçında forma giyemeyecek

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 5. maçında yarın Hollanda ekibi Donar'la deplasmanda karşılaşacak 'da sakatlığı bulunan David John Kennedy müsabakada forma giyemeyecek.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 19.11.2019 18:28
Pınar Karşıyaka'da D.J. Kennedy, Donar maçında forma giyemeyecek

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray Doğa Sigorta maçında sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı ağrı ve yoğun ödem meydana gelen Kennedy'nin Donar maçında oynayamayacağı belirtildi.

Galatasaray Doğa Sigorta maçını tamamlayamayan Brandon Triche'de ise kas zorlanması tespit edildiği, oyuncunun durumunun maç saatinde belli olacağı bildirildi.

Öte yandan, sezon öncesi hazırlık kampında kalça kemiğinde kırık meydana gelen Tony Crocker'in bireysel çalışmalarını sürdürdüğü, bu hafta yapılacak kontrollerin ardından Crocker'in takımla çalışmalara ne zaman başlayacağının belirleneceği kaydedildi.

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Pınar Karşıyaka'da D.J. Kennedy, Donar maçında forma giyemeyecek
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