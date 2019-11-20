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'nin 9. maçında , İspanyol ekibi 'ya konuk oluyor. Geride kalan 8 maçta 6 mağlubiyet alan son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen sarı lacivertliler 16. sırada. 6 galibiyetli Barcelona ise maç eksiğiyle 4. sırada bulunuyor. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 21:57 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 21:58
CANLI | Barcelona - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İspanya'nın Barcelona takımıyla Palau Blaugrana Salonu'nda karşılaşacak. Christos Christodoulou, Matej Boltauzer, Olegs Latisevs hakem üçlüsünün yöneteceği müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 8 haftada 2 galibiyet elde edebildi. İstanbul'da Baskonia ve Bayern Münih'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve CSKA Moskova ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.

Avrupa'da 518. randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 518. maçına Barcelona karşısında çıkıyor. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 517 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 220 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 315 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 129 kez mağlup oldu.

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CANLI | Barcelona - Fenerbahçe Beko
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