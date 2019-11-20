Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > FIBA Avrupa Kupası: Pınar Karşıyaka bir üst turu garantiledi

: bir üst turu garantiledi

E Grubu 5. maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Donar'ı 79-62 mağlup etti ve grup liderliğini koruyarak adını bir üst tura yazdırdı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 21.11.2019 01:08
FIBA Avrupa Kupası: Pınar Karşıyaka bir üst turu garantiledi

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Donar'ı 79-62 mağlup etti.

Groningen kentindeki MartiniPlaza'da oynanan ve ev sahibi ekibin ilk çeyreğini 16-12 önde geçtiği maçın devresi 31-31 berabere sona erdi.

Mücadelede üstünlüğü ele geçiren ve son periyoda 51-47 önde giren Pınar Karşıyaka, salondan 79-62 galip ayrıldı.

Grupta lider durumda bulunan ve rakibini İzmir'de 77-57 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak grup liderliğini ve üst turu garantiledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
FIBA Avrupa Kupası: Pınar Karşıyaka bir üst turu garantiledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN