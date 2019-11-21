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CANLI | AX Armani Exchange Milan -

, THY Avrupa Ligi'nin 10. maçında AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya geliyor. Turnuvada oynadığı son 3 maçı kazanan temsilcimiz 7 galibiyetle 2. sırada bulunuyor. Bir diğer 7 galibiyetli ekip olan İtalyan temsilcisi ise sıralamanın 3. basamağında. 22.45'te başlayan karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.11.2019 22:27 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 22:52
CANLI | AX Armani Exchange Milan - Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 10. maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaşıyor. Mediolanum Forum'da oynanan mücadele TSİ 22.45'te başladı. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin ilk 9 haftasında 7 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Avrupa'da 668. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 668. maçına çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 667 müsabakada 371 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 420. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 419 maçta 214 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.

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CANLI | AX Armani Exchange Milan - Anadolu Efes
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