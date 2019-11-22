Doncıc’ten tarihe geçecek performans

NBA'de Dallas Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic'in "triple-double"
lık performansıyla tarihe geçtiği maçta G.S. Warriors'ı 48 sayı farkla 142-94 yendi. Maçı 35 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle bitiren 20 yaşındaki Sloven yıldız
, NBA'de üst üste iki maçta en az 35 sayılık "triple-double"
yapan en genç oyuncu oldu. Öte yandan Furkan Korkmaz
, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında New York Knicks'i 109-104 yendiği maçı 2 sayı, 1 asistle
tamamladı. Cleveland Cavalierslı Cedi Osman
ise Miami Heat'e deplasmanda 124-100 mağlup oldukları karşılaşmayı 3 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 3 top çalmayla
bitirdi.