Doncıc’ten tarihe geçecek performans

BUGÜN NELER OLDU

NBA'de Dallas Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic'inlık performansıyla tarihe geçtiği maçta G.S. Warriors'ı 48 sayı farkla 142-94 yendi. Maçı, NBA'de üst üste iki maçta en az 35 sayılıkyapan en genç oyuncu oldu. Öte yandan, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında New York Knicks'i 109-104 yendiği maçıtamamladı.ise Miami Heat'e deplasmanda 124-100 mağlup oldukları karşılaşmayıbitirdi.