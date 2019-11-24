Son sözü tofaş söyledi

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı son periyottaki etkili oyunu ile 86-80 yendi. Çekişmeli geçen maçta ilk üç periyodu da önde tamamlayan takım Beşiktaş idi. Ancak son bölümde seyircisinin de desteğini arkasına alanSon anlarda konuk ekibin çabaları sonuç vermezkenBu sonucun ardından TOFAŞ 7'nci galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Sigorta ise 6'ncı kez kaybetti.