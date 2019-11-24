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Son sözü tofaş söyledi

ekibi, karşısında 3 periyodu da geride kapattığı maçta ’ı final bölümündeki gayreti ile yenmeyi başardı

Giriş Tarihi: 24.11.2019
Son sözü tofaş söyledi
ING Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı son periyottaki etkili oyunu ile 86-80 yendi. Çekişmeli geçen maçta ilk üç periyodu da önde tamamlayan takım Beşiktaş idi. Ancak son bölümde seyircisinin de desteğini arkasına alan TOFAŞ hücumda ritim bularak, 33'üncü dakikada skoru 74-68 yaptı. Son anlarda konuk ekibin çabaları sonuç vermezken Bursa ekibi, mücadeleyi 86-80'lik skorla kazandı. Bu sonucun ardından TOFAŞ 7'nci galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Sigorta ise 6'ncı kez kaybetti.
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Son sözü tofaş söyledi
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