Son sözü tofaş söyledi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı son periyottaki etkili oyunu ile 86-80 yendi. Çekişmeli geçen maçta ilk üç periyodu da önde tamamlayan takım Beşiktaş idi. Ancak son bölümde seyircisinin de desteğini arkasına alan TOFAŞ hücumda ritim bularak, 33'üncü dakikada skoru 74-68 yaptı.
Son anlarda konuk ekibin çabaları sonuç vermezken Bursa ekibi, mücadeleyi 86-80'lik skorla kazandı.
Bu sonucun ardından TOFAŞ 7'nci galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Sigorta ise 6'ncı kez kaybetti.