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12 Dev Adam’ın rakibi belli oluyor

12 Dev Adam’ın da mücadele edeceği 'nin kura çekimi yarın yapılacak. Ay-yıldızlılar kuraya 3. torbadan katılacak.

İHA Basketbol
Giriş Tarihi: 26.11.2019 12:56
12 Dev Adam’ın rakibi belli oluyor

FIBA, Türkiye'nin de dahil olduğu ve 16 ülkenin mücadele edeceği FIBA Olimpiyat Elemeleri 2020'nin torbaları belli oldu. Yarın İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak olan kura çekimine 12 Dev Adam, 3. torbadan katılacak.

Eleme mücadeleleri, 23-28 Haziran 2020 tarihleri arasında Kanada (Victoria), Hırvatistan (Split), Litvanya (Kaunas) ve Sırbistan'ın (Belgrad) ev sahipliğinde dört ayrı şehirde gerçekleştirilecek ve gruplarını lider tamamlayan 4 takım Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Kura çekimi torbaları ve ülke sıralamaları şu şekilde oluştu:

1. Torba: Sırbistan, Yunanistan, Litvanya, Rusya
2. Torba: Çekya, Brezilya, İtalya, Polonya
3. Torba: Hırvatistan, TÜRKİYE, Slovenya, Porto Riko
4. Torba: Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Kanada
5. Torba: Yeni Zelanda, Meksika, Çin, Kore
6. Torba: Angola, Tunus, Senegal, Uruguay

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12 Dev Adam’ın rakibi belli oluyor
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