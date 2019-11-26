Bu maçın kaybedeni ‘deprem’

EFES

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, bu kez de deprem gerçeğine dikkat çekmek adına uzun vadeli bir projeye başladı. Birleşmiş Milletler'in belirlediği11. maddesi olandoğrultusunda Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan UNITAR'a bağlı Türkiye temsilcisi CIFAL İstanbul ile ortak çalışmalara başlayanhem tribündeki hem de ekran başındaki izleyicileri deprem konusunda bilinçlendirmeyi hedefledi.Takımlar sahaya çıkarken tribündeki izleyiciler, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün sponsoru HDI Sigorta'nın kendilerineAynı zamanda takımın giyim sponsoru olan Playoff, müsabaka öncesinde tüm izleyicilere üzerindebulunduğu bir tişört armağan etti ve farkındalık yarattı.Isınma bölümüne, projenin etiketi olansloganının bulunduğu pankartla çıkan Bahçeşehir Koleji sporcuları, maç önü seremonisinde ise farkındalık yaratmak amacıylaMaçın çeyrek ve devre aralarında farklı mizansen ve danslarla deprem öncesinde ve sırasında neler yapılması gerektiğini hatırlattı.yine kulüp sponsoru Staedler'in organize ettiğiFIBA Eurocup D Grubu'nda 5 maçta 4 galibiyetle turu garantileyen Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü son maçında yarınAkatlar Spor Salonu'ndaki mücadele 17:00'de başlayacak ve ntvspor.net'ten naklen yayınlanacak.Rumen ekibinin ise 5 maçta 1 galibiyeti bulunuyor. Bahçeşehir Koleji rakibi ile grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda 83-81 galip gelmişti.ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 93-67 mağlup etti. İlk periyot 18-18'lik eşitlikle geçilirken, ikinci çeyrekten itibaren Larkin ile oyuna ağırlığını koyan Efes, devreye 46-41 önde girdi. 3. periyodu da 65-51 alan Efes, mücadeleyi 26 sayı farkla 93-67 kazanırken, ligdeki 9. maçında 8. galibiyetini almayı başardı.Anadolu Efes Kulübü'nün organize ettiği THY Avrupa Ligi One Team Projesi'nin 6. çalışması gerçekleşti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; TSYD Levent Tesisleri'nde gerçekleştirenTaraftarların yer aldığı çalışmada özel sporcular keyifli bir gün geçirdi. Projede yer alan Tolga,Bugünkü eğlenceli çalışmanın ardından katılımcılarımız ile bir araya gelmeye devam edeceğim" diye konuştu. 8 hafta sürecek projede özel sporcular, One Team katılım sertifikalarını Tolga Geçim'in elinden alacak.