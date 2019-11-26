Bu maçın kaybedeni ‘deprem’

Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, bu kez de deprem gerçeğine dikkat çekmek adına uzun vadeli bir projeye başladı. Birleşmiş Milletler'in belirlediği "17 Küresel Kalkınma Amacı"nın
11. maddesi olan "Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları"
doğrultusunda Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan UNITAR'a bağlı Türkiye temsilcisi CIFAL İstanbul ile ortak çalışmalara başlayan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Anadolu Efes maçı öncesinde ve sırasında yaptığı farklı etkinliklerle
hem tribündeki hem de ekran başındaki izleyicileri deprem konusunda bilinçlendirmeyi hedefledi.
HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR
Takımlar sahaya çıkarken tribündeki izleyiciler, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün sponsoru HDI Sigorta'nın kendilerine deprem çantalarına koymaları için hediye ettiği el fenerlerini yakarak etkileyici bir görsel şölene imza attı.
Aynı zamanda takımın giyim sponsoru olan Playoff, müsabaka öncesinde tüm izleyicilere üzerinde "Depremde yaşam üçgeninin''
bulunduğu bir tişört armağan etti ve farkındalık yarattı.
DEPREM ÇANTALARI HAZIR
Isınma bölümüne, projenin etiketi olan "#SallanmadanHazırlanalım''
sloganının bulunduğu pankartla çıkan Bahçeşehir Koleji sporcuları, maç önü seremonisinde ise farkındalık yaratmak amacıyla rakiplerine deprem çantası armağan etti.
Maçın çeyrek ve devre aralarında farklı mizansen ve danslarla deprem öncesinde ve sırasında neler yapılması gerektiğini hatırlattı. Aynı zamanda güzel bir basketbol akşamının tadını çıkaran öğrenciler,
yine kulüp sponsoru Staedler'in organize ettiği boyama etkinliğiyle keyifli dakikalar yaşadı.
BAHÇEŞEHİR LİDERLİK İÇİN PARKEYE ÇIKIYOR
FIBA Eurocup D Grubu'nda 5 maçta 4 galibiyetle turu garantileyen Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü son maçında yarın Romanya'nın SIBIU takımı ile İstanbul'da karşılaşacak.
Akatlar Spor Salonu'ndaki mücadele 17:00'de başlayacak ve ntvspor.net'ten naklen yayınlanacak. Temsilcimiz maçı kazanırsa ilk kez mücadele ettiği Avrupa kupalarında grubunu lider olarak bitirmeyi başaracak.
Rumen ekibinin ise 5 maçta 1 galibiyeti bulunuyor. Bahçeşehir Koleji rakibi ile grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda 83-81 galip gelmişti.
ANADOLU EFES ÇOK FARKLI
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 93-67 mağlup etti. İlk periyot 18-18'lik eşitlikle geçilirken, ikinci çeyrekten itibaren Larkin ile oyuna ağırlığını koyan Efes, devreye 46-41 önde girdi. 3. periyodu da 65-51 alan Efes, mücadeleyi 26 sayı farkla 93-67 kazanırken, ligdeki 9. maçında 8. galibiyetini almayı başardı.
ANADOLU EFES'TEN 'ONE TEAM PROJESİ'
Anadolu Efes Kulübü'nün organize ettiği THY Avrupa Ligi One Team Projesi'nin 6. çalışması gerçekleşti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; TSYD Levent Tesisleri'nde gerçekleştiren toplantıya One Team Elçisi Tolga Geçim ve maskot Çaylak da katıldı.
Taraftarların yer aldığı çalışmada özel sporcular keyifli bir gün geçirdi. Projede yer alan Tolga, "Kulübümüzün One Team Projesi'nin parçası olmak, hem benim için hem de sizler için büyük bir şans.
Bugünkü eğlenceli çalışmanın ardından katılımcılarımız ile bir araya gelmeye devam edeceğim" diye konuştu. 8 hafta sürecek projede özel sporcular, One Team katılım sertifikalarını Tolga Geçim'in elinden alacak.