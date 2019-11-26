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yine tarih yazdı

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Luka Doncic yine tarih yazdı
NBA'de Luka Doncic fırtınası devam ediyor. Dallas Mavericks formasıyla bu sezon 4 maç üst üste 30 sayı barajını aşmayı başaran 20'lik yeteneğin performansıyla ev sahibi ekip, Houston Rockets'ı 137-123 mağlup etti. Bu sezon sahadan 11. kez galip ayrılan Mavericks'in Sloven yıldızı; maçı 41 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla tamamladı. Başarılı basketbolcu, bu grafiği ile Kevin Durant'tan sonraki en genç 30 sayı barajını geçen oyuncu oldu. Hardaway 31, Porzingis ise 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Rockets'ta Harden'ın 32 sayı, 9 ribaunt, 11 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.
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Luka Doncic yine tarih yazdı
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