Türkiye 3. torbada

A
Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı Tokyo Olimpiyatları elemelerinde 16 ekibin katılacağı kura çekimi öncesinde torbalar, dünya sıralaması doğrultusunda belirlendi.
A Milli Takım, kura çekimine Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko ile 3. torbadan katılacak.
Kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak.
Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Eleme maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanacak.