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Türkiye 3. torbada

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi öncesi torbalar belli oldu. yarın yapılacak çekimde; Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko ile ayn ıtorbada yer alıyor

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Türkiye 3. torbada
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı Tokyo Olimpiyatları elemelerinde 16 ekibin katılacağı kura çekimi öncesinde torbalar, dünya sıralaması doğrultusunda belirlendi. A Milli Takım, kura çekimine Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko ile 3. torbadan katılacak.
Kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak. Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Eleme maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanacak.
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Türkiye 3. torbada
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