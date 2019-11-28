Bahçeşehir grubu lider tamamladı

BUGÜN NELER OLDU

Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nda turu daha önce arantileyen Bahçeşehir Koleji, CSU Sibiu'yu 80-71 yenerek grubunu lider tamamladı. İlk çeyrek 24-24 eşitlikle bitti. İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen kırmızı-beyazlılar, soyunma odasına 48-39 üstün gitti. Oyunun kontrolünü bırakmayan temsilcimiz karşılaşmayı 80-71 kazandı.Buna göre yollarına L Grubu'nda devam edecek iki Türk ekibi, Hollanda'dan Leiden ve Rusya'dan Enisey'le mücadele edecek.F.Bahçe Öznur Kablo-Famila Schio: 58-43.Galatasaray-ACS Sepsi: 70-78, CCC Polkowice-Ormanspor: 75-55.