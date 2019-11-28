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Son dakika: 'de De Colo, maçında yok

Beko Euroleague'de bu akşam Rus ekibi ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertli takımda yıldız oyuncu Nando De Colo'nun bu karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 15:51
Son dakika: Fenerbahçe'de De Colo, Khimki Moskova maçında yok

Fenerbahçe Beko Euroleague'de bu akşam Rus ekibi Khimki Moskova ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertli takımda yıldız oyuncu Nando De Colo'nun bu karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

"Oyuncumuz Nando De Colo'nun sağlık durumu, bugün öğle saatlerinde yaptığımız idmanın ardından tekrar değerlendirilmiş ve sporcumuzun bu akşamki maç kadrosunda yer almamasına karar verilmiştir. Fenerbahçe'de ayrıca Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak."

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Son dakika: Fenerbahçe'de De Colo, Khimki Moskova maçında yok
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