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F.Bahçe Beko seriye başladı

Giriş Tarihi: 29.11.2019
F.Bahçe Beko seriye başladı
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon kâbuslar gören Fenerbahçe Beko, 11. hafta mücadelesinde Khimki'yi 89-76 yenerek ilk kez üst üste 2.galibiyetini aldı. Kanarya, Datome ve Sloukas'tan gelen dış isabetlerle ilk çeyreği 28-24 üstün tamamladı. İkinci çeyrek Datome ile Timma'nın karşılıklı düellosuna sahne olurken, Evans'ın da üretken oyunuyla konuk takım devreyi 49-44 önde kapattı. Üçüncü çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe 52-49 öne geçti. Oyun üstünlüğünü kabul ettiren sarı-lacivertliler son çeyreğe 65-55'le avantajlı girdi. Son bölümde rakibin farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Fenerbahçe, salondan 89-76 galip ayrıldı.

Obradovic tarihe geçti
F.Bahçe'nin koçu Obradovic THY Avrupa Ligi'nde 2 farklı takımla 200 maç barajına ulaşan (Panathinaikos- F.Bahçe) ilk antrenör olarak tarihe geçti. Yönetici Semih Özsoy Obradovic'e 200. maç dolayısıyla plaket verdi.
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F.Bahçe Beko seriye başladı
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