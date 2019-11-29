F.Bahçe Beko seriye başladı

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon kâbuslar gören Fenerbahçe Beko, 11. hafta mücadelesindeKanarya, Datome ve Sloukas'tan gelen dış isabetlerle ilk çeyreği 28-24 üstün tamamladı. İkinci çeyrek Datome ile Timma'nın karşılıklı düellosuna sahne olurken, Evans'ın da üretken oyunuyla konuk takım devreyi 49-44 önde kapattı.Oyun üstünlüğünü kabul ettiren sarı-lacivertliler son çeyreğe 65-55'le avantajlı girdi. Son bölümde rakibin farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Fenerbahçe, salondan 89-76 galip ayrıldı.F.Bahçe'nin koçu Obradovic THY Avrupa Ligi'nde 2 farklı takımla 200 maç barajına ulaşan (Panathinaikos- F.Bahçe) ilk antrenör olarak tarihe geçti. Yönetici Semih Özsoy Obradovic'e 200. maç dolayısıyla plaket verdi.