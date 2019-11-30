Larkin tarih yazdı

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in, Bayern Münih'i 104-75'lik skorla dağıttığı maçta Shane Larkin, geceye damgasını vurdu.Karşılaşmaya hızlı başlayan lacivert-beyazlılar, Larkin ve Pleiss'in basketleriyle ilk periyodu 30-22 önde bitirdi. Hücumdaki başarılı performansını devam ettiren Efes, devreye 57-40 üstün gitti. Larkin ikinci yarıda da şovunu sürdürünce lacivert-beyazlılar, müsabakayı 104-75 kazanıp 9. galibiyetini aldı.Daha önceki rekorlar iseBobby Brown (2013), Kaspars Kambala (2002), Carlton Myers (2001) Alphonso Ford (2001).Maçtan sonra topu evine götüren Larkin, "Daha önceki rekorun 41 olduğunu bilmiyordum. Bir an gerildim. Sakin oldum ve rekoru kırdım. Çok mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.