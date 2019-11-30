Larkin tarih yazdı

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in, Bayern Münih'i 104-75'lik skorla dağıttığı maçta Shane Larkin, geceye damgasını vurdu. Amerikalı yıldız attığı 49 sayıyla EuroLeague tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu unvanını aldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan lacivert-beyazlılar, Larkin ve Pleiss'in basketleriyle ilk periyodu 30-22 önde bitirdi. Hücumdaki başarılı performansını devam ettiren Efes, devreye 57-40 üstün gitti. Larkin ikinci yarıda da şovunu sürdürünce lacivert-beyazlılar, müsabakayı 104-75 kazanıp 9. galibiyetini aldı. 49 sayısının yanına 5 asist, 2 de ribaunt ekleyen Shane Larkin'in tarihi istatistikleri şöyle: 9/10 iki sayı, 10/12 üç sayı, 5/6 serbest atış, 53 verimlilik puanı.
Daha önceki rekorlar ise 41 sayıyla şu isimlere aitti:
Bobby Brown (2013), Kaspars Kambala (2002), Carlton Myers (2001) Alphonso Ford (2001).
TOPU GÖTÜRDÜ
Maçtan sonra topu evine götüren Larkin, "Daha önceki rekorun 41 olduğunu bilmiyordum. Bir an gerildim. Sakin oldum ve rekoru kırdım. Çok mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.