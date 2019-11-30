Rekorların adamı Shane Larkin

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin, sergilediği performans ve kırdığı rekorlarla THY Avrupa Ligi'ne damga vurdu.

Lacivert-beyazlı takımın Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile İstanbul'da oynadığı maçta 49 sayı kaydederek turnuva tarihine geçen Larkin, 31 dakika süre aldığı mücadelede kaydettiği 3 sayılık basketlerle de bir başka rekora imza attı.

Larkin, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bir müsabakada en fazla sayı üreten oyuncu unvanının sahibi oldu. Avrupa Ligi'nde daha önce Alphonso Ford (2001), Carlton Myers (2001), Kaspars Kambala (2001) ve Bobby Brown (2013) bir maçta kaydettikleri 41'er sayıyla bu unvanı paylaşıyordu.

Bayern Münih karşısında 12'de 10 üç sayılık basket atan 27 yaşındaki oyun kurucu, bu alanda da vatandaşı Andrew Goudelock'un rekorunu egale etti. Goudelock, Fenerbahçe formasıyla Kasım 2014'te yine Bayern Münih ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 13 atışın 10'unda isabet bulmuştu.

- Son 26 maçın 24'ünde çift hanelerde

Larkin, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 26 maçın 24'ünde çift hanelere ulaşmayı başardı.

Avrupa Ligi'nde geçen sezonun ilk 21 haftasında beklenen performansı gösteremeyen Shane Larkin, 7 Şubat 2019'da İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria ile İstanbul'da yapılan müsabakayla çıkışa geçti.

Bu karşılaşmadan itibaren yükselen bir performansa imza atan Larkin, çıktığı 26 maçın 24'ünde 20 sayı ortalaması tutturdu.

- En önemli 2 istatistikte zirvede

Shane Larkin, bu sezon THY Avrupa Ligi'nin geride kalan 11 haftasında en önemli 2 istatistikte zirvede yer aldı.

Organizasyonda 24 verimlilik puan ortalamasıyla ilk sırada bulunan Larkin, maç başına kaydettiği 22 sayıyla da bu alanda rakiplerini geride bıraktı.

- Dörtlü Final'e damga vurdu

ABD'li skorer oyuncu, Anadolu Efes'te geçen sezon sergilediği performansla THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e damgasını vurdu.

Lacivert-beyazlı takımın Fenerbahçe'yi 92-73 yendiği maçta 30 sayı kaydeden Larkin, elde ettiği 43 verimlilik puanıyla bu alanda Dörtlü Final rekoruna imza attı.

Dörtlü Final'de bu alanda daha önceki rekor, Rusya ekibi CSKA Moskova formasıyla 2010'da üçüncülük mücadelesinde 37 verimlilik puanıyla oynayan Trajan Langdon'ın elinde bulunuyordu.

Shane Larkin, geçen sezon CSKA Moskova ile oynanan final maçında 29 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyememişti.

- Anadolu Efes'te kısa sürede 3 kupa

Shane Larkin, ikinci sezonunu yaşadığı Anadolu Efes'te 3 kupa kazandı.

ABD'li oyuncu, lacivert-beyazlı takımın geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynamıştı. Larkin, Fenerbahçe ile oynanan final serisinin 7. ve son maçında kaydettiği 38 sayıyla galibiyette başrol üstlenmişti.

Larkin, Anadolu Efes'te ayrıca 2 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

- Kariyerine Dallas Mavericks'te başladı

Babası eski ünlü bir beyzbol oyuncusu olan Larkin, profesyonel kariyerine 2013'te Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks'te başladı.

Daha sonra sırasıyla New York Knicks ve Brooklyn Nets'te forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, 2016'da ülkesinden ayrılmaya karar verdi ve İspanya ekibi Baskonia ile anlaştı.

İlk Avrupa serüveni kısa süren Shane Larkin, bir sezon sonra tekrar ABD'nin yolunu tutarak Boston Celtics ile sözleşme imzaladı.

Boston Celtics'te 2017-2018'de konferans finali yaşayan Larkin, geçen sezon başında ise Anadolu Efes ile anlaşma sağladı. ABD'li oyuncu, temmuz ayında lacivert-beyazlı takımla 1+1 sezonluk yeni kontrata imza attı.