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, ABD'li basketbolcu 'i transfer etti

Erkek Takımı, ABD'li oyuncu 'i kadrosuna dahil etti.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 2.12.2019 17:18
Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li basketbolcu Alex Poythress'i transfer etti

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alex Poythress'i kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, ABD'li oyuncu Ben Moore ile de yollarını ayırdı.

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Alex Poythress'in özel bir oyuncu olduğunu belirterek, "Aslında yazın da ilgilendiğimiz ama bizim bütçemizin çok uzağında kalan bir oyuncuydu. Ben Moore'a göre farklı bir oyuncu. Hücum tarafında daha avantajları olan ama savunma olarak bana göre onun biraz gerisinde olan bir oyuncu. Avrupa basketboluna adapte olduğunda çok çabuk üst noktalara geleceğine inandığım bir oyuncu. Bu transferi bizim açımızdan çok önemli bir transfer olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li basketbolcu Alex Poythress'i transfer etti
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