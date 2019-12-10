Teksüt Bandırma, İsrail'den mağlubiyetle dönüyor

Teksüt Bandırma, karşılaşmaya Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Tyler Kalinoski, Ian Hummer ve Emanuel Terry beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip Hapoel Jerusalem oldu. Bandırma ekibi hücumda Tyler Kalinoski ve Emanuel Terry ile dış atışlarla sayılar bulurken 5'inci dakikayı 9-12 önde geçti. Kalan bölümde yeşil-beyazlı ekip hızlı hücumlarla sayılar üretse de ilk çeyreği 21-17 geride geçti.

İkinci çeyreğe her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Dış atışlarda Omar Prewitt ile sayılar üreten Bandırma ekibi, 15'inci dakikada skoru 26-30'a getirdi. Kalan bölümde ev sahibi ekip James Feldeine'nin isabetli dış atışlarıyla öne geçerken, Teksüt Bandırma, Omar Prewitt ve Emanuel Terry ile sayılar bulsa da soyunma odasına 43-37 geride girdi.

İkinci yarıya ev sahibi ekip hücumda etkili bir oyunla başladı. Bandırma ekibi hücumda Omar Prewitt ve Tyler Kalinoski ile sayılar üretirken farkı azalttı ve 25'inci dakikayı 51-47 geride geçti. Kalan bölüm de karşılıklı sayılarla geçilirken Teksüt Bandırma, son çeyreğe 60-56 geride girdi.

Teksüt Bandırma, final çeyreğine iyi başlayamadı. Yeşil-beyazlılar hücumda Emanuel Terry ve Tyler Kalinoski ile bulduğu sayılarla 35'inci dakikada skoru 71-61'e getirdi. Kalan bölümde hücumda ve savunmada istediği oyunu ortaya koyamayan Teksüt Bandırma, oyun kurucusu Jaime Smith'in oynamadığı mücadelede Hapoel Jerusalem'e 83-72 mağlup oldu.