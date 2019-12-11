Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı. Spor tutkunları THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelmesini bekliyor. Maç öncesi iki takımında son hazırlıkları sürüyor. İki takım arasında Avrupa'da oynanan 15 müsabakada, sarı-lacivertli ekip 11, lacivert-beyazlı takım ise 4 galibiyet elde etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın yayın günü, saati ve kanalı araştırılıyor. Peki Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

THY Avrupa Ligi (Euroleague) 13. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 12 Aralık tarihinde oynanacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 12 Aralık'ta (yarın) saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES'İN 671. MAÇI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 671. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 670 müsabakada 374 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 423. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 422 mücadelede 217 galibiyet aldı.

FENERBAHÇE BEKO'NUN 522. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 522. maçına Anadolu Efes karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 521 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 221 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 319 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 130 kez de mağlup oldu.