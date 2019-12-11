PAOK’a Kartal pençesi

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında konuk ettiği PAOK'U 98-83 yendi. İlk periyodu McKissic'in oyunuyla 25-18 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, devre arasına 51-41 üstün girdi. Gotcher'ın üst üste bulduğu 4 üçlükle 12-0'lık seriyle üçüncü çeyreğe başlayan Kartal, final periyoduna 79-59 önde gitti. Yunan temsilcisi son çeyrekte sert savunma ve iyi hücum yaparak farkı düşürse de karşılaşmayı 98-83 Beşiktaş kazandı. Diğer sonuçlar: EuroCup B Grubu: Rytas-Tofaş: 99-83, C Grubu: Darüşşafaka Tekfen-Leonessa: 61-70, Şampiyonlar Ligi B Grubu: Hapoel-TEKSÜT Bandırma: 83-72.