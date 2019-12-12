Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? THY Avrupa Ligi 13. Hafta

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 13. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir diğer Türk takımı olan Anadolu Efes'i ağırlıyor. Avrupa'nın bir numaralı organizasyonuna eşlik edecek olan Türk derbisinde nefesleri kesecek mücadele öncesi nefesler tutuldu. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Daha önce Avrupa arenasında 15 kere karşılaşan iki ekibimizin mücadelelerinde Fenerbahçe Beko 11 galibiyet, Anadolu Efes ise 4 galibiyet elde etmişti. Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes mücadelesinin yayın kanalını ve maç öncesi bilgileri hazırladık.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

THY Avrupa Ligi 13. Haftasında karşılaşacak olan iki takımızın mücadelesi ile ilgili tüm detaylara haberimizin içerisinde yer verdik…