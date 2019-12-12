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maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? THY Avrupa Ligi 13. Hafta

THY Avrupa Ligi 13. Hafta mücadelesinde , Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ’i ağırlayacak. Bugün Avrupa kupalarında 16. Kez karşılaşacak olan iki ekibin geride kalan 15 müsabakasında Fenerbahçe Beko 11 galibiyet Anadolu Efes ise 4 galibiyet elde etmişti. Basketbol severler sabah saatlerinden itibaren ‘, saat kaçta ve ne zaman?’ aratmalarını yapıyorlar. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan bu mücadele iki ekibimiz içinde oldukça büyük önem taşıyor. Karşılaşma öncesi tüm ayrıntıları sizler için hazırlarken, ‘Fenerbahçe Beko Anadolu Efes hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman’ sorularının yanıtlarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 12.12.2019 18:34
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? THY Avrupa Ligi 13. Hafta

maçı hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 13. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir diğer Türk takımı olan Anadolu Efes'i ağırlıyor. Avrupa'nın bir numaralı organizasyonuna eşlik edecek olan Türk derbisinde nefesleri kesecek mücadele öncesi nefesler tutuldu. Peki, , ne zaman, saat kaçta? Daha önce Avrupa arenasında 15 kere karşılaşan iki ekibimizin mücadelelerinde Fenerbahçe Beko 11 galibiyet, Anadolu Efes ise 4 galibiyet elde etmişti. Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes mücadelesinin yayın kanalını ve maç öncesi bilgileri hazırladık.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

THY Avrupa Ligi 13. Haftasında karşılaşacak olan iki takımızın mücadelesi ile ilgili tüm detaylara haberimizin içerisinde yer verdik…

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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? THY Avrupa Ligi 13. Hafta
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